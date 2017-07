Sturm- und Gewitterschäden im Salzburger Pinzgau

Ein Unwetter hat am Donnerstagnachmittag in Mittersill im Salzburger Pinzgau zahlreiche Schäden verursacht. Im Ortsteil Burk wurde eine Trafostation durch einen Blitz in Brand gesetzt. Das Feuer war rasch gelöscht, berichtete die Polizei am Abend. Ein durch den Sturm entwurzelter Baum blockierte die Gleise der Pinzgauer Lokalbahn.