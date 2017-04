Sieg Lenin Morenos bei Präsidentenwahl in Ecuador bestätigt

Lenin Moreno ist nach einer teilweisen Neuauszählung erneut zum Sieger der Präsidentenwahl in Ecuador erklärt worden. Die Wahlkommission des südamerikanischen Landes bestätigte am Dienstag (Ortszeit) den Ausgang der Stichwahl vom 2. April. Moreno soll am 24. Mai für eine vierjährige Amtsperiode die Nachfolge von Rafael Correa antreten, der zehn Jahre an der Macht war.