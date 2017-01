Sechs Kinder bei Hausbrand in USA gestorben

Beim Brand eines Wohnhauses in der US-Stadt Baltimore sind nach Medienberichten sechs Kinder ums Leben gekommen. Ihre Mutter und zwei weitere Kinder seien in kritischem Zustand in Krankenhäuser gekommen, berichtete die "Baltimore Sun" am Donnerstag. Das neunte Kind der Familie, ein achtjähriges Mädchen, half ihrer Mutter, ihre vier- und fünfjährigen Brüder aus dem brennenden Haus zu ziehen.