Schweres Erdbeben vor Ostküste Russlands

Schlagzeilen 18.07.2017, 03:16

Vor der Ostküste Russlands hat es ein Erdbeben der Stärke 7,8 gegeben. Es sei eine Tsunami-Warnung ausgegeben worden, teilte das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum in der Nacht auf Dienstag mit. Das Beben ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS 199 Kilometer südöstlich von Nikolskoje in der Gegend von Kamtschatka in einer Tiefe von 11,7 Kilometern.