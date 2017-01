Schweizer schoss Polizisten nieder und tötete sich selbst

Bei der Hausdurchsuchung eröffnete er das Feuer: Ein Schweizer hat in einem Dorf nahe dem Bodensee am Dienstag zwei Polizisten niedergeschossen und sich nach einem stundenlangen Polizeieinsatz selbst getötet. Einer der Beamten war nach dem Vorfall in Rehetobel (Kanton Appenzell Ausserrhoden) zunächst noch in Lebensgefahr, wie die Kantonspolizei mitteilte.