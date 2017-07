Sambias Präsident ruft den Ausnahmezustand aus

Die Entscheidung muss noch vom Parlament in Lusaka gebilligt werden. Seit der Verhaftung des Oppositionsführers Hakainde Hichilema im April wachsen in dem afrikanischen Staat die politischen Spannungen. Hichilema war unter dem Vorwurf des Verrats festgenommen worden, nachdem sein Konvoi angeblich dem Konvoi des Präsidenten den Vorrang genommen hatte. Er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis ein.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte Hichilemas Inhaftierung als "zynischen Plan, um jegliche politische Opposition in Sambia mundtot zu machen". Hichilema hatte Lungus knappen Wahlsieg im August vergangenen Jahres nicht anerkannt und war vor Gericht dagegen vorgegangen. Der Oppositionsführer wirft seinem Rivalen Wahlfälschung und politische Unterdrückung in Sambia vor. Der Staat im südlichen Afrika galt bisher als politisch relativ stabil.