Salzburger Festspiele 2017 werden offiziell eröffnet

Mit der traditionellen Eröffnungsrede beim Festakt in der Felsenreitschule starten am Donnerstag die Salzburger Festspiele offiziell in ihre Ausgabe 2017. Inoffiziell dominiert das Festspielgeschehen mit der Ouverture spirituelle inklusive der Premiere des neuen "Jedermann" schon seit Freitag die Stadt. Als Festredner ist heuer der deutsche Schriftsteller Ferdinand von Schirach geladen.