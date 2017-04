Rektor von US- Uni in Ungarn verbittet sich Einmischung

Die von Schließung bedrohte Central European University in Budapest verlangt das Recht auf freie Forschung und Lehre ohne Einmischung der ungarischen Regierung. Das politische Programm von Ministerpräsident Viktor Orban interessiere ihn nicht, sagte CEU-Rektor Michael Ignatieff am Montagabend in Brüssel.