Rechtspopulisten- Treffen in Koblenz

Schlagzeilen 10.01.2017, 03:50

Rechtspopulisten wie die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die Chefin der Alternative für Deutschland (AfD), Frauke Petry, und der niederländische Islam-Kritiker Geert Wilders wollen sich am Samstag, 21. Jänner, in Koblenz treffen. Dies teilte Petry am Montagabend im Kurznachrichtendienst Twitter mit.