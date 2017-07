Prozess wegen Giftmords an Kim- Halbbruder beginnt im Oktober

Wegen des Giftmords am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird den beiden mutmaßlichen Haupttäterinnen in Malaysia der Prozess gemacht. Ein Gericht in Kuala Lumpur beschloss am Freitag, dass das Hauptverfahren am 2. Oktober beginnen soll. Den Frauen aus Vietnam und Indonesien wird zur Last gelegt, den 45-jährigen Kim Jong-nam im Februar mit dem Nervengas VX getötet zu haben.