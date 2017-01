Polizei befragte Netanyahu zu Verdacht der Vorteilsnahme

Die israelische Polizei hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Montag erstmals zu dem Verdacht befragt, er habe von Geschäftsmännern illegale Vergünstigungen angenommen. Die Vernehmung in Netanyahus Amtssitz durch Mitglieder des Sonderermittlungsteams Lahav 433, bekannt auch als "israelisches FBI", habe drei Stunden gedauert, teilte ein Polizeisprecher am späten Abend mit.