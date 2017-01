Plünderungen bei Benzinpreis- Protesten in Mexiko

Schlagzeilen 05.01.2017, 06:36

Am Rande wütender Proteste gegen eine Erhöhung der Kraftstoffpreise ist es in Mexiko zu Plünderungen gekommen. Allein in der Region um die Hauptstadt Mexiko-Stadt wurden nach Angaben des Gouverneursamtes am Mittwoch 161 Verdächtige wegen Vandalismus und Ladendiebstahls festgenommen.