Pensionistenpaar auf E- Bikes von Bus erfasst und getötet

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag in St. Georgen bei Grieskirchen ereignet. Ein Pensionistenehepaar kam ums Leben, nachdem es mit seinen E-Bikes von einem Linienbus erfasst wurde, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag mit. Der 65-jährige Mann war sofort tot, seine 67-jährige Frau erlag kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen.