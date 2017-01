Palästinensischer Präsident Abbas bei Papst Franziskus

Vor der Nahost-Friedenskonferenz in Paris trifft Papst Franziskus am Samstag Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Rom. Danach soll eine Palästinensische Botschaft beim Vatikan eröffnet werden. Das teilte die Palästinensische Befreiungsorganisation mit. Der Vatikan hatte Palästina 2015 als souveränen Staat anerkannt. Im Mai 2015 hatte der Papst Abbas in Rom empfangen.