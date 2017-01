OSZE- Vorsitzender Kurz schließt Besuch in der Ostukraine ab

Kurz hatte am Dienstag gemeinsam mit dem ukrainischen Außenminister Pawlo Klimkin die Waffenstillstandslinie zwischen Armee und pro- russischen Separatisten bei Pyschtschewyk besucht. Der Leiter der Militärbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Ertugrul Apakan, würdigte den Besuch als "historisch". Kurz betonte, dass der Ukraine- Konflikt "Aufmerksamkeit" brauche und eine Priorität des österreichischen OSZE- Vorsitzes sein werde. Schon Mitte Jänner will Kurz seine Vermittlungsbemühungen mit Besuchen in Kiew und Moskau vorantreiben.

04.01.2017, 01:30 AG