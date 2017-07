OSZE- Personalkrise überschattet Ministertreffen in Mauerbach

Seit Anfang Juli sind die vier Topposten der Organisation unbesetzt, darunter auch jener des OSZE- Generalsekretärs. Grund ist eine Blockade innerhalb der Staatenorganisation, die alle Angelegenheiten im Konsens entscheidet. Mit ihrer 1.000 Personen starken Beobachtermission spielt die OSZE auch eine bedeutende Rolle bei den Bemühungen zur Eindämmung des Ukraine- Konflikts, der sich jüngst dramatisch zugespitzt hat.

Der OSZE- Vorsitz hat das Treffen in Mauerbach angesetzt, um in informeller Atmosphäre einen Neustart des Dialogs zwischen Russland und dem Westen zu versuchen. Allerdings sind führende NATO- Staaten wie die USA, Deutschland und Frankreich ebenso wie die Ukraine nicht mit ihren Außenministern in Mauerbach vertreten.