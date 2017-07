Osttirol: Bergsteiger fand tödlich verunglückten Alpinisten

Schlagzeilen 08.07.2017, 22:43

Ein Bergsteiger hat am Samstag bei einer Klettertour in den Lienzer Dolomiten einen tödlich verunglückten Alpinisten gefunden. Nach Angaben der Polizei setzte der Einheimische einen Notruf ab, nachdem er an der Südwestseite des sogenannten Törlkopfes in den Lienzer Dolomiten (Gemeinde Amlach) eine männliche Leiche entdeckt hatte. Der Tote wurde mit einem Notarzthubschrauber geborgen.