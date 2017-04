Opposition in Venezuela setzt Proteste fort

22.04.2017, 06:19

Mit einem "Schweigemarsch" will die Opposition in Venezuela ihre Proteste gegen Staatschef Nicolas Maduro am Samstag fortsetzen. Die Demonstrationen finden in einer äußert angespannten Lage statt. In der Nacht auf Freitag waren in Caracas zwölf Menschen getötet worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Insgesamt hat es bereits rund 1.300 Festnahmen gegeben.