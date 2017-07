Offenbar Meuterei von Polizisten in der Elfenbeinküste

Schlagzeilen 20.07.2017, 05:43

In der Elfenbeinküste haben mehrere Polizisten offenbar eine Meuterei begonnen. Wie ein Journalist berichtete, waren am Mittwochabend in der ivorischen Wirtschaftsmetropole Abidjan regelmäßig Schüsse zu hören, die aus der Polizeischule im Stadtzentrum kamen. Nach Angaben von Augenzeugen nahmen Polizisten in der Nähe der Polizeischule Autofahrer ihre Wagen weg.