Obama stützt Kerry- Kritik an israelischem Siedlungsbau

Schlagzeilen 10.01.2017, 22:54

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat sich der scharfen Kritik seines Außenministers John Kerry am israelischen Siedlungsbau angeschlossen. Er habe ebenso wie Kerry in den vergangenen Jahren ungezählte Male versucht, den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu einem Verzicht auf weiteren Siedlungsbau zu bewegen, sagte Obama in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview.