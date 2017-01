Neujahrsbaby 2017 kam wohl in Niederösterreich zur Welt

Wenig später, nämlich um 0.04 Uhr, kamen in der Silvesternacht ein Mädchen in Innsbruck und ein Bub in Ried im Innkreis zur Welt. Helena Elisabeth erblickte in der Frauenklinik Innsbruck das Licht der Welt. Das Mädchen ist 47 Zentimeter groß und wiegt 3.085 Gramm, wie das Kreißsaalteam der APA mitteilte. Es habe sich um eine Wassergeburt gehandelt. Mutter und Kind gehe es "prächtig".

Genau zeitgleich wurde in Ried Ivan geboren. Er ist 54 Zentimeter groß und bringt nach Angaben der Hebamme Caroline Penetsdorfer 4.120 Gramm auf die Waage. Auch hier handelte es sich um eine Spontangeburt. Mutter und Kind gehe es "hervorragend".

Um 0.12 Uhr war das steirische Neujahrsbaby da: Jan erblickte im Landeskrankenhaus Judenburg- Knittelfeld das Licht der Welt. "Mutter und Kind geht es sehr gut", hieß es nach der Spontangeburt vonseiten des Spitals. Der Bub ist 50 Zentimeter groß und 3.300 Gramm schwer. Jan ist das erste Kind seiner Eltern.

Im Landeskrankenhaus Bregenz kam um 1.53 Uhr Lisa zur Welt. Das Mädchen ist 45 Zentimeter groß und wiegt 2.424 Gramm. Es ist das zweite Kind. Alle seien wohlauf, hieß es aus der Klinik.

Um 2.38 Uhr war es dann auch in Wien so weit: In der Privatklinik Döbling wurde Amelie von ihrer Mutter entbunden. Das Mädchen sei 51 Zentimeter groß und wiege 3.470 Gramm, hieß es von den diensthabenden Hebammen. Es habe sich um eine Spontangeburt gehandelt. "Mutter und Kind geht es sehr gut."