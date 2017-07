Neuer Trump- Kommunikationschef will undichte Stellen stopfen

Leute, die interne Dinge weitergäben, seien "unamerikanisch", sagte er wiederum dem Sender CBS. Scaramucci war erst am Freitag ernannt worden und musste sich gleich mit einer weiteren Medien- Enthüllung befassen: Die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf Insider, der Präsident habe sich in Zusammenhang mit den Russland- Untersuchungen über seine Befugnisse unterrichten lassen, Mitarbeiter, Familienmitglieder und sogar sich selbst zu begnadigen.

Trump reagierte am Wochenende auf den Bericht mit einer Bemerkung auf Twitter, in der er das Weitergeben von Informationen zur Verwendung gegen die Regierung als Verbrechen bezeichnete und darauf verwies, dass er die vollständige Macht für Begnadigungen habe. Scaramucci sagte, Trump habe sich mit dem Begnadigungs- Tweet nur auf die neue Enthüllung bezogen. Der Präsident sei verständlicherweise verärgert, wenn man kurz über etwas spreche und die Leute dies dann wenig später unter der Hand weitergäben. Es gebe keinen Grund für Trump, irgendwen zu begnadigen.

Mehrere Kongress- Ausschüsse untersuchen, ob Trumps Wahlkampfteam mit russischen Stellen zusammengearbeitet hat, um sich Vorteile gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton zu verschaffen. Die US- Geheimdienste sind überzeugt, dass die Regierung in Moskau sich zugunsten Trumps in den Wahlkampf eingemischt hat.