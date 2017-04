Neue Protestwelle gegen Regierung Venezuelas erwartet

Schlagzeilen 24.04.2017, 01:50

Mit erneut Hunderttausenden Demonstranten will die Opposition in Venezuela von Montag an Neuwahlen und ein Ende der Präsidentschaft des Sozialisten Nicolas Maduro erzwingen. Das Bündnis "Demokratische Einheit" (MUD) hat zu weiteren Massenprotesten am Montag in der Hauptstadt Caracas und anderen Städten aufgerufen.