Neue Ausschreitungen mit Tränengaseinsatz in Caracas

Bei neuen Massenprotesten gegen eine drohende Diktatur in Venezuela hat die Polizei Tränengas eingesetzt, um die Menschen zu vertreiben. Vor allem in der Hauptstadt Caracas forderten Tausende am Donnerstag Neuwahlen und ein Ende der sozialistischen Politik von Präsident Nicolas Maduro. Auslöser der seit Anfang April andauernden Protestwelle war die zeitweilige Entmachtung des Parlaments.