NEOS entscheiden über Griss- Antritt

Schlagzeilen 08.07.2017, 01:10

Die NEOS starten am Samstag in Wien eine zweitägige Mitgliederversammlung, in deren Rahmen die Listenplätze für die Nationalratswahl festgelegt werden. Besonders spannend dürfte es gleich zum Auftakt werden. Denn am Samstag wird darüber abgestimmt, ob die NEOS mit der früheren OGH-Präsidentin Irmgard Griss eine Allianz eingehen.