Neil Armstrongs Beutel für Mondproben wird versteigert

Beinahe wäre sie im Müll gelandet, nun soll sie ihrer Besitzerin Millionen einbringen: Eine Tasche, in der Neil Armstrong 1969 Proben von der Oberfläche des Monds gesammelt hatte, soll zum 48. Jahrestag der ersten Mondlandung am kommenden Donnerstag in New York versteigert werden. Nach Angaben von Sotheby's ist die Tasche das einzige Objekt der Apollo-11-Mission in Privatbesitz.