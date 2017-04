Nach Unruhen: Präsident von Paraguay kandidiert nicht wieder

Sein Vorhaben, eine erneute Kandidatur durch eine Verfassungsänderung zu ermöglichen, hatte Ende März schwere Proteste ausgelöst, bei denen ein Mensch getötet und rund 100 weitere Menschen verletzt worden waren. Cartes hatte nach den gewaltsamen Protesten zu einem breiten Dialog zwischen allen politischen Lagern aufgerufen, doch die Opposition verweigerte sich den Gesprächen unter Vermittlung der katholischen Kirche.

Diese Woche sollten neue Vermittlungsversuche starten: Am Dienstag wurde in Paraguay ein Gesandter von US- Präsident Donald Trump erwartet, am Donnerstag sollte dann der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, in das lateinamerikanische Land reisen.

Die Verfassung von Paraguay sieht derzeit nur eine Amtszeit für einen Präsidenten vor. Eine Wiederwahl ist verboten, um einen Rückfall in eine Diktatur zu verhindern. Das südamerikanische Land wurde von 1954 bis 1989 diktatorisch von General Alfredo Stroessner regiert.