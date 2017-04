Motorradfahrer verunglückte im Bezirk Baden tödlich

Im St. Corona/Schöpfl (Bezirk Baden) ist am Sonntagnachmittag ein Mann aus dem Bezirk Mödling mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 45-Jährige von der Landesstraße 4002 in Richtung Neuwald ab, geriet in eine Regenrinne und kam zu Sturz. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.