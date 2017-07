Mexikos Kunstszene- "Enfant terrible" Cuevas gestorben

Der mexikanische Maler, Bildhauer und Schriftsteller Jose Luis Cuevas ist tot. Er starb am Montag im Alter von 83 Jahren in Mexiko-Stadt, wie die Regierung mitteilte. "Als Künstler Mexikos und der Welt wird Jose Luis Cuevas immer als Sinnbild für Freiheit, Schaffenskraft und Universalismus in Erinnerung bleiben", schrieb Präsident Enrique Pena Nieto auf Twitter.