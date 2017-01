Medien: Kontaktmann von Berlin- Attentäter galt als Gefährder

Der am Dienstag festgenommene mutmaßliche Kontaktmann des Berlin-Attentäters Anis Amri ist Medien zufolge nach dem Anschlag als islamistischer "Gefährder" eingestuft worden. Der 26-jährige Tunesier, der am Vorabend des Anschlags vom 19. Dezember mit Amri in einem Restaurant in Berlin gegessen hatte, werde der radikal-salafistischen Szene zugeordnet, berichten "Süddeutsche Zeitung", WDR und NDR.