Massenpanik auf Musikfestival in Australien: 80 Verletzte

Schlagzeilen 31.12.2016, 06:16

Bei einer Massenpanik auf einem Musikfestival in Australien sind rund 80 Menschen verletzt worden. Zu dem folgenschweren Gedränge am späten Freitagabend sei es gekommen, weil einige Feiernde hingefallen seien, nachdem sie eine Aufführung in einem Zelt verlassen hätten, berichtete die Polizei von Victoria am Samstag.