Marsch für die Wissenschaft in mehr als 500 Städten weltweit

In der US- Hauptstadt Washington wollen die Demonstranten am Samstag (ab 14.00 Uhr MESZ) zum Kapitol ziehen. Dort treten neben Rednern aus der Wissenschaft unter anderem Musiker wie Questlove und The Roots auf. Ähnliche Veranstaltungen finden unter anderem in Australien, Brasilien, Kanada, Japan, Mexiko, Nepal, Nigeria und Südkorea statt. In Deutschland sind es rund 20 Städte, in denen Proteste geplant sind.

Auch in Wien ziehen die Forscher am Samstagnachmittag durch die Innenstadt. Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) rief zur Teilnahme an der Kundgebung auf, kann aber selbst aus Zeitgründen nicht kommen.