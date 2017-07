Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlungskreisen erfuhr, machte der Mann "verwirrte Äußerungen mit Bezug auf Attentate", die in Frankreich seit 2015 von Dschihadisten begangen worden seien. Von einer anderen Quelle in Ermittlungskreisen hieß es, bei dem Festgenommenen handle es sich um einen 43- jährigen Armenier, der sich in psychologischer Behandlung befinde. Er war wegen eines kleineren Vergehens bereits polizeibekannt.

30.06.2017, 05:16 AG