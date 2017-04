Mann muss nach Mord an kleinem Buben 1979 lebenslang in Haft

Fast 40 Jahre nach dem Verschwinden von Etan Patz in New York ist ein Mann wegen Mordes an dem Kind zu lebenslanger Haft verurteilt worden. "Der Angeklagte hat ein furchtbares Geheimnis für sich behalten und der Patz-Familie unbeschreibbare Qualen verursacht", sagte der Richter bei der Verkündung des Strafmaßes am Dienstag, wie US-Medien berichteten.