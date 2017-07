Mann gab aus Wohnung Schuss ab und tötete sich dann selbst

Schlagzeilen 29.07.2017, 23:25

In Bregenz hat ein 67-jähriger Mann durch einen Schusswaffengebrauch am Samstagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt und sich danach selbst getötet. Der in einer Aussendung der Exekutive als "psychisch auffällig" beschriebene Mann gab demnach gegen 20.00 Uhr von seiner Wohnung im 3. Stock eines Wohnhauses aus mit einer Langwaffe mindestens einen Schuss in Richtung Vorhof des Gebäudes ab.