Macron und Le Pen in Frankreich in Stichwahl

Knapp hinter den beiden lagen der Konservative Francois Fillon mit 20 Prozent und der Linkskandidat Jean- Luc Melenchon mit 19,2 Prozent. Der konservative Kandidat Fillon gestand seine Niederlage ein und warb um Unterstützung für Macron: "Es gibt keine andere Wahl, als gegen die extreme Rechte zu stimmen." Der Linke Melenchon, der wie Le Pen für einen Austritt aus der Euro- Zone eintrat, wollte sich für die Stichwahl nicht öffentlich festlegen.

Um Le Pen zu blockieren, riefen weitere Rechts- und Linkspolitiker zur Wahl Macrons auf. Umfragen zufolge dürfte der Mitte- Kandidat den zweiten Wahlgang am 7. Mai dank der sich nun formierenden breiten Unterstützung klar gegen Le Pen gewinnen. Der sozialistische Regierungschef Bernard Cazeneuve rief seine Landsleute auf, für Macron zu stimmen und dem Front National eine Niederlage zu bescheren.

Für die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahl sehen zwei Umfragen den sozialliberalen Kandidaten Macron klar vor der Rechtspopulistin Le Pen. In einer Befragung des Instituts Harris Interactive vom Sonntagabend lag Macron bei 64 Prozent, Le Pen bei 36 Prozent. Das Institut Ipsos sah den europafreundlichen Macron für die Stichwahl bei 62 Prozent und die Front- National- Chefin bei 38 Prozent. Allerdings hätten 12 Prozent der Befragten, die sicher zur Wahl gehen wollen, keine Wahlabsicht geäußert, hieß es von Ipsos.

"Die Franzosen müssen diese historische Gelegenheit ergreifen", betonte hingegen die Chefin des Front National am Sonntagabend. "Es ist Zeit, das französische Volk von den arroganten Eliten zu befreien, die ihm sein Verhalten vorschreiben wollen", betonte sie im nordfranzösischen Henin- Beaumont. Le Pen sagte, mit Macron, den sie als Erben des scheidenden sozialistischen Präsidenten Francois Hollande titulierte, werde sich nichts ändern: "Frankreichs Überleben steht auf dem Spiel."

Europäische Rechtspopulisten bejubelten am Sonntagabend das Abschneiden von Marine Le Pen. "Es lebe der Sieg!", twitterte etwa der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders Sonntagabend auf Französisch ("Vive la victoire!"). Von AfD und Lega Nord kamen Glückwünsche und Zuspruch.

Macro sagte am Sonntagabend vor jubelnden Anhängern in Paris, er wolle der "Präsident der Patrioten" sein, die sich geschlossen der "Bedrohung durch die Nationalisten entgegenstellen". Er stehe für einen "Weg der Hoffnung für unser Land und für Europa". Als einziger Präsidentschaftskandidat vertritt er einen ausgesprochen pro- europäischen Kurs und wirbt für vertiefte Beziehungen zu Deutschland.

Hollande gratulierte Macron in einem Telefonat zum Einzug in die Stichwahl. Der bei den Wählern unbeliebte Sozialist hatte auf eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit verzichtet.

Der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten, Benoit Hamon, der nach Hochrechnungen nur auf rund sechs Prozent der Stimmen gekommen war, gestand am Sonntagabend seine Wahlniederlage ein und rief ebenfalls zur Unterstützung von Macron auf.

Unter Finanzmarktexperten sorgte der Ausgang des ersten Wahlgangs für Erleichterung - sie hatten eine Stichwahl zwischen den Euro- Gegnern Le Pen und Melenchon gefürchtet. "Es ist nicht zu einem Horror- Ergebnis gekommen, das die Stabilität der Währungsunion bedroht hätte", sagte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.

Le Pen lehnt den Euro ab und befürwortet die Rückkehr zu nationalen Währungen. Macron dagegen ist ein Befürworter der Europäischen Union und der Euro- Zone, er hat sich aber auch kritisch über die deutsche Exportstärke geäußert. Der Euro reagierte vor Handelsbeginn in Fernost mit einem Plus auf die ersten Wahlergebnisse und legte mehr als einen Cent gegenüber dem Dollar auf ein Vier- Wochen- Hoch zu.

EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker gratulierte Macron nach Angaben seines Sprechers zum Ergebnis des ersten Wahlgangs. Er habe dem Kandidaten alles Gute für den zweiten Wahlgang gewünscht.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat den Erfolg Macrons ebenfalls begrüßt. "Das ist ein Ergebnis, mit dem wir sehr gut leben können", erklärte Kern am Sonntagabend in Jerusalem. Erfreut kommentierten den sich abzeichnenden Sieg Macrons in der ersten Wahlrunde auch ÖVP- Europaabgeordneter Othmar Karas und Grünen- Chefin Eva Glawischnig. Neos- Chef Mathias Strolz sagte, dass das Votum für Macron "Mut und Hoffnung" mache, weil dieser "entschlossen für das gemeinsame Europa und eine vorwärtsgewandte sowie offene Gesellschaft kämpft".

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel zeigte sich sicher, dass Macron in der Stichwahl siegen wird: "Ich bin sicher, er wird der neue französische Präsident", sagte der SPD- Politiker am Sonntag in der jordanischen Hauptstadt Amman. SPD- Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz begrüßte, dass in Frankreich nach den Niederlanden "eine zweite Ultranationalistin und Rassistin" die Wahl verloren hat.

Der CDU- Politiker Norbert Röttgen war erfreut über den Erfolg Macrons bei der französischen Präsidentschaftswahl. "Ich meine, dass es für Deutschland und Europa nicht besser geht", teilte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses am Sonntagabend mit. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, der deutsche CSU- Politiker Manfred Weber, hat sich für ein Bündnis aller Demokraten gegen Le Pen ausgesprochen. "Sie ist eine Blenderin", erklärte er am Sonntagabend.

Insgesamt waren 47 Millionen Wähler zu den Urnen gerufen worden. Bis zuletzt war Umfragen zufolge knapp ein Drittel der Wahlberechtigten unentschlossen. Meinungsforschern zufolge bestimmten die Arbeitslosigkeit, die Wirtschaftsentwicklung und die Glaubwürdigkeit der Politiker die Entscheidung der Wähler. Aber auch die Sicherheit spielte eine große Rolle. Erst am Donnerstag war in Paris bei einem Attentat ein Polizist getötet worden. Nach einer Reihe von Anschlägen herrscht in Frankreich noch immer der Ausnahmezustand.