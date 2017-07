Lkw- Unfall vor dem Walserberg

Schlagzeilen 19.07.2017, 06:54

Nach einem Lkw-Unfall ist nach Angaben des ÖAMTC die Westautobahn am Mittwoch früh zwischen dem Autobahnknoten Salzburg und der Staatsgrenze Walserberg in Richtung Salzburg gesperrt worden. Gegen 04.20 Uhr war ein Holztransporter aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. Bei dem Unfall hatte sich das Ladegut über die Fahrbahn verstreut. Für die Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Richtung München gesperrt werden. Der Verkehr wurde bei Salzburg West auf die B1 abgeleitet.