Linkin Park- Sänger Chester Bennington tot

Ein Anruf bei der Polizei aus dem Haus des Rockers in Palos Verdes Estates sei am Donnerstag früh (Ortszeit) eingegangen, hieß es. "Schockiert und untröstlich", reagierte Band- Kollege Mike Shinoda in einem Tweet auf die Todesnachricht. Bennington war sechsfacher Vater und verheiratet.

Bennington hatte in der Vergangenheit offen über Depressionen und Suchtprobleme gesprochen. Erst in diesem Jahr hatte die Band ihr neues Album "One More Light" auf den Markt gebracht. Linkin Park haben heuer auch beim Nova Rock in Nickelsdorf gespielt.