Laut Trump- Berater kein Treffen Trumps mit Putin geplant

Die britische Zeitung "Sunday Times" hatte berichtet, Trump habe britischen Vertretern gesagt, ein solches Treffen sei in Planung und werde möglicherweise in der isländischen Hauptstadt Reykjavik stattfinden. Trump übernimmt das Präsidentenamt am Freitag.

Trump hat sich dafür ausgesprochen, die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Dem "Wall Street Journal" sagte er am Freitag, Sanktionen gegen Russland könnten aufgehoben werden, wenn sich die Regierung Moskau bei der Bekämpfung des IS und bei der Erreichung anderer für die USA wichtiger Ziele als hilfreich erweise. Präsident Barack Obama hatte zuletzt Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit angeblichen russischen Hackerangriffen zur Beeinflussung der Präsidentenwahl verhängt.