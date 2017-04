Landmine tötet neun somalische Sicherheitskräfte

Bei der Explosion einer Landmine sind im Norden Somalias mindestens neun Sicherheitskräfte getötet worden. Die Detonation nahe Galgata in der halbautonomen Region Puntland verletzte zudem fünf Menschen, wie Polizeisprecher Abdirahman Farah Gurhan am Sonntag berichtete. Die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab bekannte sich in einer Botschaft an eine Radiostation zu der Attacke.