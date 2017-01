"La La Land" gilt als Favorit bei 74. Golden Globes

Schlagzeilen 08.01.2017, 01:00

Zum 74. Mal werden in der Nacht auf Montag in Los Angeles die Golden Globes vergeben. Als Favorit für die renommierten Film- und Fernsehpreise der Hollywoodauslandspresse gilt mit sieben Nominierungen die nostalgische Musicalromanze "La La Land" mit Ryan Gosling und Emma Stone. Aber auch Österreich kann bei der erstmals vom Komiker Jimmy Fallon moderierten Show in Beverly Hills mitfiebern.