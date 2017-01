Kurz erstmals als Vorsitzender im Ständigen Rat der OSZE

Kurz hatte in der Vorwoche als erster OSZE- Vorsitzender überhaupt die Konfliktlinie in der Ostukraine besucht und dafür großes Lob aus Kiew bekommen. In dem Konflikt möchte er auf Russland zugehen und hat eine schrittweise Lockerung der Sanktionen ins Spiel gebracht. Die Entschärfung bestehender Konflikte, die Wiederherstellung von Vertrauen und der gemeinsame Kampf gegen Extremismus und Radikalisierung sind die Prioritäten des OSZE- Vorsitzes, der im Dezember in einem Außenministertreffen in Wien gipfeln wird. Schon im Juli soll es ein informelles Ministertreffen in Österreich geben.

12.01.2017, 02:30 AG