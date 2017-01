Kurz als OSZE- Vorsitzender zu Gesprächen in Kiew und Moskau

Die Entschärfung aktueller Konflikte, insbesondere jenes in der Ostukraine, sei eine wichtige Priorität des österreichischen Vorsitzes in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, so Kurz, der vor seiner Reise in die Ukraine auch am EU- Außenministerrat in Brüssel teilnimmt. Es gelte die Arbeit der Special Monitoring Mission weiter auszubauen. "Wir unterstützen vor allem unseren Sonderbeauftragten Martin Sajdik", betonte der Außenminister im Vorfeld. Er reise gemeinsam mit Sajdik nach Kiew und Moskau, "um den Konflikt in der Ostukraine mit beiden Seiten zu besprechen". Der österreichische Spitzendiplomat ist seit dem Vorjahr Ukraine- Sonderbeauftragter der OSZE.

16.01.2017, 02:22 AG