Kern und Kurz bei Westbalkan- Konferenz in Triest

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) nehmen am Mittwoch in der italienischen Hafenstadt Triest an der vierten Konferenz der sechs Westbalkan-Staaten teil. Gemeinsam mit Vertretern Italiens, Frankreichs und Deutschlands sowie EU-Politikern sollen Serbien, Montenegro, Albanien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und der Kosovo zu mehr Zusammenarbeit animiert werden.