Justin Trudeau trifft Justin- Trudeau Adam Bilal

Die Familie aus Syrien hatte im Februar 2016 Zuflucht in Kanada gefunden, im Mai 2017 kam Justin- Trudeau Adam Bilal als drittes Kind zur Welt. Kanada hat seit dem Amtsantritt Trudeaus mehrere zehntausend Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Der kleine Bub ist nicht das erste Flüchtlingsbaby, das in Kanada nach Trudeau benannt wird. In Deutschland machte 2015 die kleine Angela Merkel Ade Schlagzeilen: Ihre Mutter, eine Asylbewerberin aus Ghana, hatte ihre neugeborene Tochter aus Dankbarkeit nach der deutschen Bundeskanzlerin benannt.

16.07.2017, 22:54 AG