Jovenel Moise Sieger von Präsidentschaftswahl in Haiti

Schlagzeilen 04.01.2017, 03:38

Der Geschäftsmann Jovenel Moise wird neuer Präsident von Haiti. Laut dem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten amtlichen Endergebnis erhielt der 48-jährige Politik-Neuling bei der Präsidentschaftswahl am 20. November 55,6 Prozent der Stimmen. Moise soll am 7. Februar in sein Amt eingeführt werden.