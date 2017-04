Jihadistenmiliz IS reklamierte Angriff in Paris für sich - Amaq

Schlagzeilen 20.04.2017, 23:53

Zu dem Angriff auf Polizisten auf den Pariser Champs-Elysees hat sich die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannt. Der Angriff sei von dem IS-Kämpfer "Abu Yussef der Belgier" verübt worden, teilte die Agentur Amaq, das Propaganda-Sprachrohr des IS, am Donnerstag in einer Erklärung mit.