Jamaika erreichte mit Sieg über Mexiko Gold- Cup- Finale

24.07.2017, 06:04

Jamaikas Fußball-Nationalmannschaft hat beim Gold-Cup-Turnier in den USA das Finale erreicht. Die Mannschaft von der Karibikinsel besiegte am Sonntag (Ortszeit) im Halbfinale Titelverteidiger Mexiko mit 1:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Kemar Lawrence in der 88. Spielminute per Freistoß den entscheidenden Treffer. Im Finale am Mittwoch trifft Jamaika auf Gastgeber USA.