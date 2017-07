IWF will Griechenland mit weiteren Milliarden unterstützen

Im Vorfeld war durchgesickert, dass der IWF seine Beteiligung an weitere Finanzhilfen für Griechenland an eine Schuldenobergrenze knüpfen könnte. Ob es dazu kam, war zunächst nicht bekannt. Mit einer solchen Bedingung würden Griechenland und seine europäischen Geldgeber gezwungen, den Schuldenberg von derzeit 320 Milliarden Euro zunächst abzubauen, ehe das Land mit eigener Anleihenvergabe an die Kapitalmärkte zurückkehren kann. Griechenland hatte sich zuletzt 2014 frisches Geld am freien Markt besorgt.

IWF- Chefin Christine Lagarde hatte bereits erklärt, sie werde dem Beschlussgremium eine Beteiligung an den Griechenland- Hilfen trotz Unklarheiten bei der Schuldentragfähigkeit "im Grundsatz" empfehlen. Der IWF kämpft seit längeren mit den europäischen Geldgebern um Schuldenerleichterungen für Griechenland.