Israelisches Gericht: Anklage gegen Netanyahu möglich

Schlagzeilen 04.08.2017, 04:09

In Israel wächst der Druck auf den unter Korruptionsverdacht stehenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. In einem am Donnerstag bekannt gewordenen Dokument erklärt ein Gericht, zwei seit Monaten gegen den konservativen Politiker laufende Korruptionsermittlungen könnten zu einer Anklage führen.